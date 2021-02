Об этом сообщает Reuters.

Уилсон скончалась внезапно в своем доме в Хендерсоне, штат Невада. Причина смерти пока не сообщается.

Отмечается, что она помогла создать женскую музыкальную группу “The Primettes” в Детройте в 1959 году вместе с Дианой Росс, Флоренс Баллард и Бетти Макглоун. Впоследствии Уилсон, Росс и Баллард добились огромного успеха в качестве группы “The Supremes”.

Группа, которая выступала под лейблом Motown Records, записала такие хиты, как “Baby Love” и “Stop! In the Name of Love”, которые спустя десятилетия остаются популярными.

Уилсон осталась в “The Supremes” даже после того, как первые участники ушли, а к составу присоединились новые. Но в 1977 году группа распалась, и Уилсон занялась сольной карьерой.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом COVID-19, похорон солистки “The Supremes”, который состоятся в ближайшее время, пройдет в частном порядке.