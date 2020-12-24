Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении ее семьи говорится: “С большой грустью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была замечательной женщиной и вдохновляла всех нас. Ее будет очень не хватать”.

Ее карьера началась в начале 1990-х, когда она привлекла внимание фотографов Стивена Майзела и Брюса Вебера. Вскоре она добилась успеха в качестве фотомодели, позируя для французского, британского и итальянского Vogue и Harper’s Bazaar, а также появлялась на подиумах для Shiatzy Chen и Chanel.

Благодаря своей стрижке пикси и скульптурной фигуре Теннант стала музой и фавориткой дизайнеров на протяжении десятилетий, включая Александра МакКуина, Карла Лагерфельда, Николя Гескьера, Риккардо Тиши и Викторию Бекхэм. Она также участвовала в нескольких громких рекламных кампаниях Calvin Klein и Hermès.

Сообщается, что Теннант умерла спустя пять дней после своего пятидесятилетия. По данным полиции, подозрительных обстоятельств ее смерти выявлено не было.