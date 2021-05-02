Про це повідомляє пресслужба Академії кінематографічних мистецтв і наук у Twitter.

“Олімпія Дукакіс приносила теплоту, гумор і дотепність на сцену і екран протягом майже 60 років, включаючи зоряну серію незабутніх ролей у фільмах “Сталеві магнолії”, “Казки міста” і “Влада місяця”, за яку вона отримала “Оскар” у номінації краща жіноча роль другого плану. Її бракуватиме”, – йдеться в повідомленні.

Також смерть актриси підтвердив її брат, Аполло Дукакіс, на своїй сторінці у Facebook.

“Моя улюблена сестра Олімпія Дукакіс померла цього ранку в Нью-Йорку. Після багатьох місяців проблем зі здоров’ям вона упокоїлася з миром і тепер перебуває зі своїм [чоловіком] Луїсом”, – написав він.

Олімпія Дукакіс отримала премії “Оскар” і “Золотий глобус” в номінації “Найкраща жіноча роль другого плану” у фільмі “Влада місяця”, де зіграла Роуз Касторіні. Вона також була тричі номінована на “Оскар” за ролі в серіалах “Вдалий день”, “Міські історії” і “Жанна Д’Арк”.