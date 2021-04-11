Никки Грэм, звезда реалити-шоу "Большой брат" и шоу "Принцесса Никки", умерла в пятницу утром. Ей было 38 лет.

Смерть Грэм изданию Variety ее агент Фредди Уайт.

Близкий друг звезды Леон Ди также поделился новостью на странице GoFundMe, созданной для сбора денег на лечение ее анорексии. Согласно GoFundMe, Грэм боролась с расстройством пищевого поведения большую часть своей жизни.

Грэм прославилась в седьмом сезоне сериала “Большой брат Великобритания” в 2006 году, в котором она заняла пятое место.

Позже в том же году она снялась в собственном реалити-сериале “Принцесса Никки”, в котором пытался устроиться на несколько работ – таких, например, как сбор мусора и глубоководная рыбалка – и посмотреть, сможет ли она продержаться на них хотя бы день или будет уволена.

В 2010 году Грэм заняла второе место в шоу “Последний Большой Брат”, а в 2015 году вернулась в качестве соседки по дому в 16-м сезоне “Большой брат Великобритания”.

В следующем году Грэм соревновалась в “Большом брате Канады” и заняла шестое место.

Грэм также выиграла Национальную телевизионную премию как самый популярный телевизионный претендент и написала две книги, “Умирать, чтобы быть худой” и “Хрупкая”, в которых описаны ее страдания с анорексией.

Взносы в GoFundMe, собранные для Грэм, будут переданы организации, поддерживающей тех, кто страдает анорексией.