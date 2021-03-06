Помощники королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах и травле

Об этом сообщает издание The Times.
В частности издание опубликовало отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. Письмо датировано октябрем 2018 года и в нем говорится о том, что герцогиня выгнала двух сотрудников и “подорвала доверие” еще одного. В то же время принц Гарри якобы умолял Кнауфа не распространять эту информацию.
Это письмо Кнауф отправил пресс-секретарю принца Уильяма Саймону Кейсу. Ранее принц Уильям и Кейт Мидлтон делили Кенсингтонский дворец с принцем Гарри и Меган Маркл.
Также в этом письме говорилось о том, что Саманта Каррутерс, которая отвечает за подбор персонала во дворце, согласилась, что ситуация очень серьезная.
“Я обеспокоен тем, что все это так и останется”, – написал Кнауф.
Собственные источники издания сообщили, что Меган Маркл издевалась над своими помощниками и некоторых доводила до слез. Поэтому персонал постоянно меняли.
Жертвы герцогини заявили, что решили рассказать об издевательствах и травле перед интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, которое выйдет уже завтра, 7 марта, на канале CBS. По их словам, зрители должны знать другую сторону медали.
В то же время официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что Меган стала “жертвой преднамеренной клеветнической кампании”. Он отметил в комментарии BBC, что герцогиня “расстроена атакой” на нее, особенно учитывая то, что она сама “подвергалась травле” и поддерживает людей с таким опытом.
Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.
- Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
- Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья “продолжает говорить ложь о нас”.