Помощники королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах и травле

Об этом сообщает издание The Times.

В частности издание опубликовало отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. Письмо датировано октябрем 2018 года и в нем говорится о том, что герцогиня выгнала двух сотрудников и “подорвала доверие” еще одного. В то же время принц Гарри якобы умолял Кнауфа не распространять эту информацию.

Это письмо Кнауф отправил пресс-секретарю принца Уильяма Саймону Кейсу. Ранее принц Уильям и Кейт Мидлтон делили Кенсингтонский дворец с принцем Гарри и Меган Маркл.

Также в этом письме говорилось о том, что Саманта Каррутерс, которая отвечает за подбор персонала во дворце, согласилась, что ситуация очень серьезная.

“Я обеспокоен тем, что все это так и останется”, – написал Кнауф.

Собственные источники издания сообщили, что Меган Маркл издевалась над своими помощниками и некоторых доводила до слез. Поэтому персонал постоянно меняли.

Жертвы герцогини заявили, что решили рассказать об издевательствах и травле перед интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, которое выйдет уже завтра, 7 марта, на канале CBS. По их словам, зрители должны знать другую сторону медали.

В то же время официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что Меган стала “жертвой преднамеренной клеветнической кампании”. Он отметил в комментарии BBC, что герцогиня “расстроена атакой” на нее, особенно учитывая то, что она сама “подвергалась травле” и поддерживает людей с таким опытом.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.