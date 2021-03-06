Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 04:02

Всего:

1394061 (+0)

Болеют:

172769 (+0)

Выздоровели:

1194373 (+0)

Умерло:

26919 (+0)

01:52 Netflix анонсировал cъемки самого дорогого фильма
01:40 Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств
00:46 В США еще один конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия
00:36 Писательница Аманда Горман пожаловалась на охранника, назвавшего ее «подозрительной»
00:00 Количество противников вакцинации от COVID-19 уменьшается, – CNN

06 марта

23:56 В Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко: полиция их нашла
23:37 Переворот в Мьянме: Индию просят вернуть сбежавших полицейских
22:50 Адель официально развелась с мужем спустя семь лет семейной жизни
22:21 Байден отменил строительство стены на границе с Мексикой: этим воспользовались наркокартели
21:47 Разработчика антивирусных программ Макафи обвинили в мошенничестве
21:22 Сенатор-республиканец блокирует назначение главы ЦРУ, требуя ввести санкции против «Северного потока – 2»
21:06 Помощники королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах и травле
19:47 Коронавирус в Украине: ситуация по областям на 6 марта
19:37 Патриарх Варфоломей приедет в Украину на 30-ю годовщину независимости
19:26 Власти Калифорнии разрешили открыть парки развлечений в апреле
19:16 Швейцария обеспечит все население бесплатными тестами на COVID-19
19:03 Экстремизм и защита христиан: о чем говорил Папа Римский во время визита в Ирак
18:42 Хакеры атаковали более 20 тыс. организаций в США с помощью уязвимости в программе Microsoft, – Reuters
18:26 ВОЗ призвала компании отказаться от патентов на COVID-вакцины
17:48 Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине, – Госдеп США
17:44 Основатель Twitter выставил на аукцион свой первый твит: стоимость лота уже достигла $2 млн
Эксклюзив
16:54 В Киеве организовали акцию в защиту Гостиного двора: фото
15:09 Вакцинация от коронавируса: как записаться и какие документы нужны
14:44 Зеленский не проявляет политической воли для реальной борьбы с коррупцией, – Порошенко
14:27 Папа Римский провел историческую встречу с аятоллой Ирака
13:56 Канада одобрила однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Помощники королевской семьи обвинили Меган Маркл в издевательствах и травле

Сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили жену принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл в травле и издевательствах.

Суббота, 6 марта 2021, 21:06

Об этом сообщает издание The Times.

В частности издание опубликовало отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл. Письмо датировано октябрем 2018 года и в нем говорится о том, что герцогиня выгнала двух сотрудников и “подорвала доверие” еще одного. В то же время принц Гарри якобы умолял Кнауфа не распространять эту информацию.

Это письмо Кнауф отправил пресс-секретарю принца Уильяма Саймону Кейсу. Ранее принц Уильям и Кейт Мидлтон делили Кенсингтонский дворец с принцем Гарри и Меган Маркл.

Также в этом письме говорилось о том, что Саманта Каррутерс, которая отвечает за подбор персонала во дворце, согласилась, что  ситуация очень серьезная.

“Я обеспокоен тем, что все это так и останется”, – написал Кнауф.

Собственные источники издания сообщили, что Меган Маркл издевалась над своими помощниками и некоторых доводила до слез. Поэтому персонал постоянно меняли.

Жертвы герцогини заявили, что решили рассказать об издевательствах и травле перед интервью Меган и Гарри Опре Уинфри, которое выйдет уже завтра, 7 марта, на канале CBS. По их словам, зрители должны знать другую сторону медали.

В то же время официальный представитель герцога и герцогини Сассекских заявил, что Меган стала “жертвой преднамеренной клеветнической кампании”. Он отметил в комментарии BBC, что герцогиня “расстроена атакой” на нее, особенно учитывая то, что она сама “подвергалась травле” и поддерживает людей с таким опытом.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.

  • Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
  • Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья “продолжает говорить ложь о нас”.
Теги: знущання, знущання, Меган Маркл, травля

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook