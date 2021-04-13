Продюсери шоу Джессі Коллінз, Стейсі Шер і Стівен Содерберг оголосили зоряний склад ведучих, який буде вручати статуетки на 93-ій церемонії "Оскар".

Про це повідомляється в Twitter-акаунті кіноакадемії.

Продюсери Джессі Коллінз, Стейсі Шер і Стівен Содерберг представили “ансамбль” ведучих кінопремії “Оскар”.

Серед них: Анжела Бассетт, Холлі Беррі, Пон Джун Хо, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Лаура Дерн, Харрісон Форд, Реджина Кінг, Марлі Метлін, Рита Морено, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Уізерспун, Рене Зеллвегер і Зенден.

Найближчим часом кіноакадемія оголосить й інших учасників.

Церемонію вручення кінопремії “Оскар” транслюватимуть в прямому ефірі на каналі ABC в неділю, 25 квітня, о 20:00 (06:00 за київським часом).

Зазначимо, що це буде третій рік поспіль, коли церемонія буде проведена без ведучого.

Так, наприклад, сталося у 2019 році. Ведучим спочатку мав стати комік Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу, пов’язаного з його старими твітами, що ображають представників ЛГБТ. В результаті основний акцент церемонії був зроблений на знаменитостях, які вручали нагороди.

До цього єдиний раз церемонія проводилася без ведучого в 1989 році.