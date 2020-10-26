Главным героем современной интерпретации сказки о Золушке станет мальчик-афроамериканец, который создает кроссовки и работает в магазине обуви, который принадлежал его покойной матери.

Об этом сообщает Deadline.

Действие мюзикла разворачивается в Нью-Йорке, а вместо принца главный герой, которого сыграет звезда “Оно” Чоузен Джейкобс.

Лента получила название Sneakerella, что можно перевести как “Кроссолушка”. Объясняется данное название просто: Золушка работает в семейном нью-йоркском обувном магазине в Квинсе, доставшийся ему от покойной мамы. При этом душа парня лежит к дизайну кроссовок. Но данный талант бедняга вынужден скрывать, боясь насмешек отчима и двух сводных братьев, которые спят и видят, как бы крепче отравить Золушке жизнь.

Как уточнает издание, в финале парень встретит девушку Киру Кинг (Александра Андервуд, “И везде тлеют пожара»), дочь известного баскетболиста и спортивного магната (его сыграет четырехкратный чемпион NBA Джон Салли), и жизнь наладится. Конечно, Фея Крестная станет Феем Крестным.

Премьера фильма состоится в стриминг-сервисе Disney + в 2021 году.