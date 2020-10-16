В пятницу, 16 октября, от коронавируса скончался известный фитнес-блогер Дмитрий Стужук. Его сердце не выдержало нагрузки на восьмой день борьбы с вирусом.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила бывшая жена Дмитрия, популярный блогер София Стужук.

Известно, что мужчина заразился COVID-19 больше недели назад на семинаре в Турции. Болезнь протекала без высокой температуры, он принимал необходимые лекарства и чувствовал себя хорошо.

15 октября блогер оставил на своей странице в Instagram последний пост. Он сообщил, что находится дома. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

Однако сегодня экс-супруга блогера София сообщила, что ночью ему стало плохо. Мужчину немедленно госпитализировали. Он пережил клиническую смерть, прогнозы врачей неутешительны. По словам женщины, у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Час назад она сообщила, что сердце мужчины не выдержало – он умер.

Напомним, что Дмитрий вел в Insragram блог о спорте, бизнесе и здоровом образе жизни. За его жизнью следило более миллиона подписчиков. У мужчины осталось трое маленьких детей, рожденных в браке с блогером-миллионником Софией Стужук.