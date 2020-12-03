Об этом пишет HYPEBEAST.

В альбом, который доступен на цифрових платформах: Apple Music, Spotify, Deezer, вошли шесть треков и интро общей продолжительностью 17 минут.

В записи пластинки приняли участие известные и начинающие исполнители, такие как A$APFerg, Young MA, Sukihana, Rubi Rose, Mila J и KenTheMan.

Кроме того, Pornhub также выпустил рождественскую коллекцию одежды. В нее вошли традиционные “нелепые” свитеры с узором из снежинок, оленей, снеговиков, карамельных тростей и силуэтов обнаженных девушек в колпаках Санта-Клауса, а также шарфы, шапки, трусы-боксеры и елочные игрушки.