Об этом пишет HYPEBEAST.

Специальный мерчандайз подготовили амбассадоры Pornhub Аса Акира и Кира Нуар.

В коллекцию вошли традиционные “уродливые” свитеры с узором из снежинок, оленей, снеговиков, карамельных тростей и силуэтов обнаженных девушек в колпаках Санта-Клауса, а также шарфы, шапки, трусы-боксеры и елочные игрушки.

Праздничная коллекция XXXmas по цене от 7 до 75 долларов уже доступна на сайте товаров Pornhub.