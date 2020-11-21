Об этом пишет HYPEBEAST.
Специальный мерчандайз подготовили амбассадоры Pornhub Аса Акира и Кира Нуар.
В коллекцию вошли традиционные “уродливые” свитеры с узором из снежинок, оленей, снеговиков, карамельных тростей и силуэтов обнаженных девушек в колпаках Санта-Клауса, а также шарфы, шапки, трусы-боксеры и елочные игрушки.
Праздничная коллекция XXXmas по цене от 7 до 75 долларов уже доступна на сайте товаров Pornhub.
- Сервис Pornhub рассказал, как вырос трафик сайта из-за глобального карантина в связи с распространением нового коронавируса.