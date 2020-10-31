Об этом пишет Dazed.
Всего платформа выпустила 11 образовательных роликов продолжительностью две-пять минут. Они записаны сексопатологами и докторами наук и содержат реальные научные советы.
Среди тем, которые затрагиваются в роликах, – здоровые привычки мастурбации, правильное использование презерватива, женская и мужская анатомия и другое. В одном видео даже рассказывается о том, как заниматься безопасным сексом во время эпидемии коронавируса.
- Сервис Pornhub рассказал, как вырос трафик сайта из-за глобального карантина в связи с распространением нового коронавируса.