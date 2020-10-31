Сервис Pornhub запустил серию образовательных видео о сексе. Платформа предлагает "настоящие разговоры о сексе от тех, кто знает его лучше всего".

Об этом пишет Dazed.

Всего платформа выпустила 11 образовательных роликов продолжительностью две-пять минут. Они записаны сексопатологами и докторами наук и содержат реальные научные советы.

Среди тем, которые затрагиваются в роликах, – здоровые привычки мастурбации, правильное использование презерватива, женская и мужская анатомия и другое. В одном видео даже рассказывается о том, как заниматься безопасным сексом во время эпидемии коронавируса.