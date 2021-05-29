Американська 29-річна порнозірка Райлі Рід на платформі OnlyFans (справжнє ім'я Ешлі Метью) придбала за готівку новий будинок у маєтку Пасадена (штат Каліфорнія). Вартість нової нерухомості - 4,75 мільйона доларів та податки (8%).

Про це свідчать дані на сайті з продажу нерухомості Zillow.

Нову нерухомість зірки становить основний будинок, споруджений у 2020 році, гостьовий будиночок, кілька гаражів, зона для барбекю та басейни.

Загальна житлова площа – 463 квадратних метри.

У будинку зірки 4 спальні та 6 санвузлів. Площа прибудинкової території – 14,5 тис. квадратних метрів (3,6 акра).

В описі будинку йдеться, що по всьому периметру основної будівлі всі стіни та двері скляні, аби господар міг завжди насолоджуватися краєвидом. В головному будинку є окрім спалень та ванних кімнат, величезна кухня, висока стеля. Кухонні поверхні мармурові, величезний холодильник, спеціальний холодильник для вина. Також в головному будинку є камін, дві великі гардеробні кімнати, підлога з підігрівом, скляний душ з видом на каньйон тощо.

У дворі є басейн з морською водою та спа-салон з невеликим водоспадом.

Гостьовий будиночок площею 170 метрів містить одну спальню, велику кухню та простору вітальню, кам’яну ванну кімнату.