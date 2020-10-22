Об этом сообщает Associated Press.

Книга называется “Байки Натали Портман”. В частности, Портман переписала под сегодняшние реалии сказки “Черепаха и заяц”, “Три поросенка”, “Сельская мышь и городская мышь”.

“Детские книги занимают особое место в нашей жизни, потому что мы перечитываем их снова и снова, как никакие другие книги. Благодаря им есть возможности прививать информацию и ценности как детям, так и родителям. И когда я читала эти книги, я была поражена тем , что классические истории преимущественно о мужских персонажах”, – рассказала актриса.

По словам Портман, она хотела сохранить и обновить знакомые истории таким образом, чтобы они отражали современную культуру, учитывающую “множество гендеров, а не только преимущественно мир мужчин”.

Также при создании книги актриса стремилась акцентировать внимание на таких ценностях, как сострадание, доброта и забота о планете.

Портман называет свою книгу своего рода “любовной запиской” для своих двух детей. В ней она выражает надежду на то, как они будут вести себя в этом мире.