Фото обложки издание опубликовало на своей странице в Instagram.

На обложке изображена пара, которая целуется в защитных масках.

“Изображение стоит больше тысячи слов. Это – исторический документ. И свободу 2020 года будут узнавать вот так: в заключении. Будь ты в четырех стенах, или с маской на лице – всегда есть луч света, выглядывающий из окна более светлого и лучшего будущего с большей свободой. Эту историю будут узнавать и сегодня, и через десять лет”, – говорится в подписи к изображению.

“Covid-19, страх нас не остановит” — гласит надпись на обложке.

Также отмечается, что новый номер можно будет бесплатно скачать на сайте Vogue Portugal в формате pdf, начиная со 2 апреля.