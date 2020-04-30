Премьера запланирована на YouTube-канале театра.

По сюжету, основанному на романе Мэри Шелли, ученый Виктор Франкенштейн создает Чудовище, сотканное из умерших людей. Будучи добрым по натуре существом, Чудовище попадает во враждебно настроенный к нему мир, после чего решает отомстить своему создателю.

Этот спектакль был поставлен на сцене Королевского национального театра в 2011 году. Главные роли в постановке сыграли Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер. Режиссером спектакля выступил Дэнни Бойл, снявший культовые фильмы “На игле” и “Миллионер из трущоб”.

Изюминка этой постановки в том, что Камбербэтч и Миллером постоянно меняются ролями. Так от вечера к вечеру Камбербэтч и Миллер по очереди были то Чудовищем, то его создателем. К просмотру будут доступны обе версии.

Постановка будет доступна для просмотра с субтитрами (в том числе, на русском и украинском языках) в течение ближайшей недели. Показ начинается сегодня в 21:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что просмотр спектакля не рекомендуется для детей младше 12 лет.