В Сети опубликовали первый трейлер экшена "Певчая птица" о коронавирусе COVID-19.

Об этом пишет NME.

Продюсером фильма выступил Майкл Бэй, а режиссером стал Адам Мэйсон, который написал сценарий вместе с Саймоном Бойесом.

Главные роли исполнили Деми Мур, Крейг Робинсон и Пол Уолтер Хаузер.

Действие картины разворачивается на 213-й неделе изоляции из-за коронавируса.

“COVID-23 мутировал”, – говорит закадровый голос, прежде чем выясняется, что новый штамм вируса “атакует ткань мозга”.

По сюжету, число погибших во всем мире превышает 110 миллионов, армии патрулируют улицы, а инфицированных отправляют в карантинные лагеря.

“Вы не должны пытаться покинуть свой дом, иначе вы будете застрелены на месте”, – заявляют за кадром.

Главные герои, курьер Нико и девушка по имени Сара, любят друг друга, но из-за карантина никогда не встречались в реальной жизни.