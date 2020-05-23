Об этом они написали в Instagram.

Супруги отпраздновали свадьбу 23 мая прошлого года, а до этого были в отношениях много лет, но тщательно это скрывали.

Потап в Instagram поделился архивным черно-белым снимком с того дня.

“1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Настя, спасибо тебе”, – написал Потап.

Каменских также опубликовала фото со свадьбы, написав признание в любви супругу.

“Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное – это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь – это такое счастье”, – написала певица.

Также артисты сняли веселое романтическое видео по поводу первой годовщины.