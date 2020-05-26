Снимками они поделились в Instagram.

Несмотря на карантинные ограничения, супруги сумели устроить праздник у себя дома.

Они устроили вечеринку в стиле total white.

Потап выбрал для праздника светлые джинсы, футболку и куртку-бомбер. Настя отдала предпочтение платью-мини и удлиненному жакету.

“Я и Жаклин”, – подписал фото Потап, намекнув на схожесть образа жены с первой леди США Жаклин Кеннеди.

 

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Я и Жаклин @kamenskux 🤍🤍 #bearanddiamond #bearanddiamond🐻💎 #ni #птп

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Также супруги организовали в доме фотозону с белыми и серыми шарами, свечами и конфетти в виде маленьких серебристых сердец.

Настя поделилась коротким видео, на котором супруги танцуют под новый трек певицы “Воспоминания”.

 

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Endless love❤️ #nk #ценивоспоминания @realpotap

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Бесконечная любовь”, – подписала видео певица.

  • 24 мая звезды украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап поздравили друг друга с первой годовщиной свадьбы – ситцевой.