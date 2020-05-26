Звезды украинского шоу-бизнеса Алексей Потапенко и Настя Каменских показали, как отпраздновали первую годовщину свадьбы – ситцевую.

Снимками они поделились в Instagram.

Несмотря на карантинные ограничения, супруги сумели устроить праздник у себя дома.

Они устроили вечеринку в стиле total white.

Потап выбрал для праздника светлые джинсы, футболку и куртку-бомбер. Настя отдала предпочтение платью-мини и удлиненному жакету.

“Я и Жаклин”, – подписал фото Потап, намекнув на схожесть образа жены с первой леди США Жаклин Кеннеди.

Также супруги организовали в доме фотозону с белыми и серыми шарами, свечами и конфетти в виде маленьких серебристых сердец.

Настя поделилась коротким видео, на котором супруги танцуют под новый трек певицы “Воспоминания”.

“Бесконечная любовь”, – подписала видео певица.