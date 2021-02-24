Фото появилось в Instagram актера.
Одновременно кадрами из фильма поделились еще двое актеров, сыгравших главные роли в фильме. В частности, фотографиями поделились актриса Зендая, которая сыграет Мишель “Эм-Джей” Джонс, и актер Джейкоб Баталон, которому досталась роль Неда, друга Питера Паркера.
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Интересно, что режиссеры до сих пор не называют название третьей части культового фильма о супергерое Marvel. Поэтому звезды решили потроллить своих фанов и назвали разные версии названия. В публикации Холланда название фильма звучало как Spider-Man: Phone Home (Человек-паук: Звонок домой), в Баталона – Spider-Man: Home-Wrecker (Человек-паук: Разрушитель дома), а в Зендаи – Spider-Man: Home Slice (Человек-паук: Кусочек дома).
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Фаны только потом поняли, что актеры их потроллили.
Напомним, что премьера третьей части “Человека-паука” запланирована 5 ноября 2021.
- Ранее американский актер Том Холланд, который играет Человека-паука, поделился подробностями третьей части фильма о супергерое.