Повернення «Друзів»: якими статками володіють актори серіалу?

27 травня відбудеться прем’єра спеціального епізоду культового серіалу “Друзі”. Цей ситком став для головних героїв стартом кар’єри й приніс їм величезні гонорари.

Видання Just Jared підрахувало, якими статками володіють актори серіалу.

Метт Леблан – $80 млн

Після закінчення “Друзів” актор заробляв на синдикації, знявся у чотирьох сезонах серіалу “Чоловік з планом” і також працював над кількома сезонами Top Gear.

Лайза Кудров – $90 млн

Чистий капітал Лайзи збільшився завдяки інвестиціям у нерухомість, а також проєктам, серед яких Boss Baby, Booksmart та її власне шоу Web Therapy.

Девід Швіммер – $100 млн

Окрім гонорарів від “Друзів” Девід заробляв шляхом інвестицій, а також знявся у фільмі “Народ проти О. Джей Сімпсона”, який приніс йому номінацію на Еммі.

Меттью Перрі – $120 млн

Як повідомляється, Метьью є величезним прихильником інвестицій у нерухомість. Це й допомогло йому збільшити загальний власний капітал після завершення “Друзів”.

Кортні Кокс – $150 млн

Власний капітал Кортні зріс завдяки ще одному успішному серіалу “Місто хижачок”, а також її головній ролі у франшизі “Scream”. У неї також є власна виробнича компанія, багато ділових контрактів та партнерських відносин.

Дженніфер Еністон – $300 млн

Кар’єра Дженніфер стрімко зросла завдяки її головній ролі в “Друзях”. Потім вона знялася в багатьох фільмах. Подейкують, що за одну серію “Ранкового шоу” на Apple TV Еністон заробляє $2 млн.