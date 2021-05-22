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Повністю оголена з листям тютюну: Ріанна влаштувала відверту зйомку

Відома співачка Ріанна влаштувала зйомку у стилі ню. Зірка позувала повністю оголеною з листям тютюну.

Суббота, 22 мая 2021, 15:56

Відвертою світлиною поділився фешн-фотограф Рассел Джеймс в Instagram.

Співачка на фото повністю оголена. Деякі частини її тіла хаотично прикриває листя тютюну.

“Краще використання листя тютюну”, – написав фотограф.

У коментарях шанувальники співачки зробили їй безліч компліментів.

 

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Допис, поширений Russell James (@russelljames)


Нагадаємо, що американський репер A$AP Rocky підтвердив роман з популярною співачкою Ріанною. A$AP Rocky не став розкривати занадто багато деталей, але назвав Ріанну “коханням всього свого життя”.

  • У грудні ЗМІ вперше повідомляли, що популярна співачка Ріанна зустрічається зі своїм давнім другом – репером A$AP Rocky.
Теги: фото, Рианна

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