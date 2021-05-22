Повністю оголена з листям тютюну: Ріанна влаштувала відверту зйомку

Відвертою світлиною поділився фешн-фотограф Рассел Джеймс в Instagram.

Співачка на фото повністю оголена. Деякі частини її тіла хаотично прикриває листя тютюну.

“Краще використання листя тютюну”, – написав фотограф.

У коментарях шанувальники співачки зробили їй безліч компліментів.

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Нагадаємо, що американський репер A$AP Rocky підтвердив роман з популярною співачкою Ріанною. A$AP Rocky не став розкривати занадто багато деталей, але назвав Ріанну “коханням всього свого життя”.