Полностью обнаженная Эшли Грэм снялась для журнала вместе с сыном

Об этом пишет PEOPLE.
Фотографии для глянца сделал супруг Грэм – Джастин Эрвин на их ферме в Небраске, где они сейчас живут. На одном из фото модель позирует полностью обнаженной в момент кормления сына.
В интервью с Кристен Белл Эшли порассуждала о материнстве и переменах, случившихся после родов.
Модель отметила, что когда дело доходит до материнства, у всех есть свое мнение, и она не является исключением.
“У меня в семье есть несколько женщин, которые сейчас беременны, и мой инстинкт хочет сказать: “О, делай это, делай это”, но я останавливаюсь каждый раз, потому что я помню, что я чувствовала, когда все говорили мне, что делать, и давали мне свои ненужные советы и рекомендации”, – рассказала Грэм.
Эшли также рассказала Белл, что боль во время родов была намного сильнее, чем она ожидала.
Кроме того, по словам модели, благодаря карантину ее сын Исаак растет у нее на глазах.
“Испытывать каждый момент с ним – это мечта. Мне очень жаль следующего ребенка, потому что я не знаю, получит ли он столько внимания”, – призналась Эшли.
- В апреле Эшли Грэм снялась для журнала Vogue вместе с новорожденным сыном.