Covid-19 Украина

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Полностью обнаженная Эшли Грэм снялась для журнала вместе с сыном

Американская plus-size модель Эшли Грэм снялась вместе с сыном для августовского номера журнала ELLE.

Вторник, 4 августа 2020, 16:51

Об этом пишет PEOPLE.

Фотографии для глянца сделал супруг Грэм – Джастин Эрвин на их ферме в Небраске, где они сейчас живут. На одном из фото модель позирует полностью обнаженной в момент кормления сына.

В интервью с Кристен Белл Эшли порассуждала о материнстве и переменах, случившихся после родов.

Модель отметила, что когда дело доходит до материнства, у всех есть свое мнение, и она не является исключением.

“У меня в семье есть несколько женщин, которые сейчас беременны, и мой инстинкт хочет сказать: “О, делай это, делай это”, но я останавливаюсь каждый раз, потому что я помню, что я чувствовала, когда все говорили мне, что делать, и давали мне свои ненужные советы и рекомендации”, – рассказала Грэм.

Эшли также рассказала Белл, что боль во время родов была намного сильнее, чем она ожидала.

Кроме того, по словам модели, благодаря карантину ее сын Исаак растет у нее на глазах.

“Испытывать каждый момент с ним – это мечта. Мне очень жаль следующего ребенка, потому что я не знаю, получит ли он столько внимания”, – призналась Эшли.

Фото: ELLE

Теги: Ешлі Грем, оголена, фото, журнал, сын

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