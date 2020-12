Об этом в своей новой книге “HRH: So Many Thoughts on Royal Style” написала модный журналист Элизабет Холмс, информирует Insider.

Каждый образ королевы записывается, а повторы намеренно запланированы, поэтому публика практически никогда не видит ее в одной и той же одежде.

“После второго или третьего публичного выхода одежда будет или переделана на новый дизайн, или перенесена на частные праздники или встречи”, – написала Холмс.

Например, королева носила то же пастельно-голубое пальто и платье во время визита на Мальту в 2005 году и снова в 2008 году в Royal Ascot. После этого Елизавета больше не появлялась в этом образе на публике.

По словам Холмс, королева придерживается морально устаревшего стиля юбочных костюмов. Необязательно считать одежду монарха стильной.

“Королева не хочет быть учредителем моды. Это остается за другими людьми с менее важной работой. Ее одежда должна быть элегантной”, – рассказал Норман Хартнелл, который был одним из любимых дизайнеров королевы.

Он также добавил, что образы королевы “намеренно сдержанные”.

Хотя королева нечасто отступает от своих традиционных силуэтов, она, как правило, носит привлекательные ткани яркого цвета. Иногда Елизавета носит одежду с узорами, но предпочитает однотонные оттенки.

Королевский комментатор CNN Виктория Арбитер сказала Холмс, что на больших публичных мероприятиях яркие цветные наряды королевы позволяют ее легко заметить среди большого количества людей.

“Фотограф может сказать:”Вы видите эту крошечную розовую точку? Это Королева”, – сказала она.