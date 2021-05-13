Пожежна служба округу Лос-Анджелес планує звільнити двох пожежних і відсторонити від роботи третього за те, що вони нібито зробили фотографії на місці катастрофи гелікоптера, в результаті якого загинув Кобі Брайант, і поділилися ними зі своїми дружинами та подругами.

Про це повідомляє Fox News.

Позов проти округу Лос-Анджелес про вторгнення в приватне життя подала вдова Брайанта – Ванесса Брайант.

У позові обвинувачуються декілька заступників шерифа округу Лос-Анджелес в тому, що вони фотографували місце інциденту і ділилися цими фотографіями.

Що стосується пожежних, імена яких не вказані в матеріалах суду, в грудні минулого року двоє з них отримали листи з повідомленням про звільнення. Вони нібито відправили фотографії третьому пожежнику, який працює офіцером по зв’язках із засобами масової інформації та знаходився на місці події. Пізніше цей співробітник нібито поділився фотографіями з пожежними, що знаходилися поза чергування.

Нагадаємо, 41-річний баскетболіст “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Браянт загинув під час краху гелікоптера. Того дня в результаті авіакатастрофи загинули дев’ять осіб, зокрема 13-річна донька спортсмена.