Про це повідомляє Fox News.
Позов проти округу Лос-Анджелес про вторгнення в приватне життя подала вдова Брайанта – Ванесса Брайант.
У позові обвинувачуються декілька заступників шерифа округу Лос-Анджелес в тому, що вони фотографували місце інциденту і ділилися цими фотографіями.
Що стосується пожежних, імена яких не вказані в матеріалах суду, в грудні минулого року двоє з них отримали листи з повідомленням про звільнення. Вони нібито відправили фотографії третьому пожежнику, який працює офіцером по зв’язках із засобами масової інформації та знаходився на місці події. Пізніше цей співробітник нібито поділився фотографіями з пожежними, що знаходилися поза чергування.
Нагадаємо, 41-річний баскетболіст “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Браянт загинув під час краху гелікоптера. Того дня в результаті авіакатастрофи загинули дев’ять осіб, зокрема 13-річна донька спортсмена.
- Аварія гвинтокрила сталася вранці 26 січня в Калабасасі – місті, розташованому в окрузі Лос-Анджелеса. Ймовірною причиною аварії вертольоту Sikorsky S-76 стали погодні умови.
- Під час аварії гелікоптера загинула його 13-річна дочка Джіанна. За офіційними даними, в авіакатастрофі загинуло дев’ятеро осіб.