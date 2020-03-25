Итальянский бренд Prada решил производить медицинскую спецодежду и маски на фоне вспышки коронавируса в Италии.

Об этом сообщается на сайте бренда.

Компания планирует изготовить 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок до 6 апреля 2020 года.

“Prada приступила к производству 80 тысяч медицинских комбинезонов и 110 тысяч масок для медицинского персонала по запросу из региона Тоскана. План производства предусматривает ежедневные поставки, которые будут завершены к 6 апреля”, – говорится в сообщении.

Для этих целей бренд наладил производство на своей фабрике в Монтоне (провинция Перуджа). Prada будет держать фабрику открытой ради производства медицинских изделий.

Ранее бренд подарил трем больницам в Милане оборудование для отделений интенсивной терапии.

Как отмечает издание The Guardian, Prada – не единственный всемирно известный бренд, который отреагировал на вспышку коронавируса.

Так, французская многонациональная корпорация и конгломерат Kering переведет мастерские своих брендов Balenciaga и Saint Laurent на производство защитных медицинских масок. Кроме того, бренд Gucci, который также входит в состав Kering, пообещал предоставить более миллиона масок.

На прошлой неделе испанская компания Zara объявила, что намерена изготовлять хирургические маски, отметив, что уже передала 10 тысяч изделий, а на очереди еще 300 тысяч.

Для того, чтобы помочь справиться с пандемией COVID-19, шведская H&M Group решила запустить производство средств индивидуальной защиты для больниц и работников здравоохранения.

Французская транснациональная компания, известный производитель предметов роскоши LVMH, которому принадлежат Dior, Fendi, Louis Vuitton и Givenchy, объявила на прошлых выходных, что в ближайшие недели передаст французским властям более 40 млн масок.

В США некоторые небольшие бренды также приобщились к производству средств индивидуальной защиты на фоне вспышки коронавируса (в частности, Christian Siriano и Collina Strada, которые делают маски для врачей в Нью-Йорке).

Кроме того, ряд других известных брендов и представителей мира моды жертвуют деньги на борьбу с COVID-19.

Так, итальянский бренд одежды, обуви и других изделий Moncler объявил о выделении 10 миллионов евро на строительство больницы в Милане.

А итальянский модельер и главный дизайнер модного дома Versace – Донателла Версаче пообещала выделить более 200 тысяч долларов на отделение интенсивной терапии в миланской больнице San Raffaele Hospital.

Итальянский модельер, основатель компании Armani Джорджио Армани пожертвовал 1,4 млн долларов четырем самым загруженным больницам Италии, а исполнительный директор Gucci Марко Биццари передал 100 тысяч долларов больницам в северной итальянской провинции Эмилия-Романья.