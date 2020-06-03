Об этом сообщают #Буквы.
На официальном Youtube-канале Prada появилась серия коротких видеороликов, предназначенных для просмотра в очках виртуальной реальности.
Теперь пользователи смогут посетить своеобразную онлайн-экскурсию по бутикам Prada в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио.
Или побывать в пространствах Fondazione Prada в Венеции и Милане.
Или узнать, как снимаются мерки и шьется обувь или сумки.
Также к просмотру доступны VR-видео с показов мужской и женской коллекций бренда.
- Ранее #Буквы рассказывали, как Prada работает во время эпидемии COVID-19.