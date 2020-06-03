Итальянский модный бренд Prada выпустил серию VR-видеоэкскурсий. Теперь пользователи Сети могут прогуляться по бутикам бренда и узнать больше о производстве.

Об этом сообщают #Буквы.

На официальном Youtube-канале Prada появилась серия коротких видеороликов, предназначенных для просмотра в очках виртуальной реальности.

Теперь пользователи смогут посетить своеобразную онлайн-экскурсию по бутикам Prada в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио.

Или побывать в пространствах Fondazione Prada в Венеции и Милане.

Или узнать, как снимаются мерки и шьется обувь или сумки.

Также к просмотру доступны VR-видео с показов мужской и женской коллекций бренда.