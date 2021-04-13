Про це стало відомо виданню TMZ.
Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про те, що акторка нібито займається оформленням документів щодо опіки. Вказувалося, що Еністон збирається стати матір’ю, вдочеривши дівчинку з дитячого будинку Casa Hogar Sion. Про завершення процесу Еністон нібито збиралася повідомити в червні, як тільки все скінчиться.
На такий крок вона зважилася, нібито, на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.
“Дженніфер відчула, що возз’єднання “Друзів” – ідеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчата вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопцями Еністон бачиться не дуже часто через складний робочий графік і безліч інших справ”, – розповідав якийсь інсайдер.
TMZ звернулася до Еністон за коментарем з цього приводу і її представник спростував чутки.
Він сказав, що такого ніколи не було.
- Компанія WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал “Друзі” став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.