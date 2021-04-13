Представник голлівудської актриси Дженіфер Еністон спростував чутки про те, що знаменитість нібито збирається удочерити дівчинку з мексиканського дитячого будинку.

Про це стало відомо виданню TMZ.

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про те, що акторка нібито займається оформленням документів щодо опіки. Вказувалося, що Еністон збирається стати матір’ю, вдочеривши дівчинку з дитячого будинку Casa Hogar Sion. Про завершення процесу Еністон нібито збиралася повідомити в червні, як тільки все скінчиться.

На такий крок вона зважилася, нібито, на знімальному майданчику серіалу “Друзі”.

“Дженніфер відчула, що возз’єднання “Друзів” – ідеальний момент, щоб сказати про своє рішення усиновити дитину. Хоча дівчата вже знали, оскільки вони часто бачаться. Новина призначалася для чоловічої половини акторського складу, тому що з хлопцями Еністон бачиться не дуже часто через складний робочий графік і безліч інших справ”, – розповідав якийсь інсайдер.

TMZ звернулася до Еністон за коментарем з цього приводу і її представник спростував чутки.

Він сказав, що такого ніколи не було.