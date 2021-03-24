Известная модель и актриса Эмили Ратаковски впервые подтвердила пол своего первенца - это мальчик.

Об этом знаменитость сообщила в Instagram.

“Прекрасный мальчик”, – написала Ратаковски.

Также модель поделилась откровенным фото грудного вскармливания. В то же время звезда пока не желает показывать фолловерам лицо новорожденного сына.

За считанные минуты фотография понравилась почти 800 тысячам пользователей.