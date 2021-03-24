Об этом знаменитость сообщила в Instagram.
“Прекрасный мальчик”, – написала Ратаковски.
Также модель поделилась откровенным фото грудного вскармливания. В то же время звезда пока не желает показывать фолловерам лицо новорожденного сына.
За считанные минуты фотография понравилась почти 800 тысячам пользователей.
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- Эмили Ратаковски вышла замуж за Себастьяна Беар-МакКларда в 2018 году. 27 октября модель объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовав короткометражку о своей беременности.
- Позже Ратаковски заявила, что они с мужем не навязывать своему будущему ребенку гендерные стереотипы. Их малыш сам выберет себе пол до 18 лет.
- Накануне родов Ратаковски устроила ню-фотосессию и поделилась впечатления о беременности.
- 8 марта Ратаковски родила первенца.