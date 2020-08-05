Премьера фильма «Мулан» состоится в сентябре на Disney+

Об этом сообщает The Verge.

Фильм будет доступен 4 сентября, а его просмотр обойдется в $29,99. Сама подписка на сервис стоит $6,99.

В тех странах, где Disney+ еще не запущен, фильм в этот же день покажут в кинотеатрах.

Стоит отметить, что ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинокомпания Disney отложила выпуск фильмов “Аватар”, “Звездные войны” и “Мулан”.

В частности, “Мулан”, который должен был выйти на экраны 21 августа, на тот момент совсем исчез из расписания.