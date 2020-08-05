Премьера фильма «Мулан» состоится в сентябре на Disney+

Об этом сообщает The Verge.
Фильм будет доступен 4 сентября, а его просмотр обойдется в $29,99. Сама подписка на сервис стоит $6,99.
В тех странах, где Disney+ еще не запущен, фильм в этот же день покажут в кинотеатрах.
Стоит отметить, что ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинокомпания Disney отложила выпуск фильмов “Аватар”, “Звездные войны” и “Мулан”.
В частности, “Мулан”, который должен был выйти на экраны 21 августа, на тот момент совсем исчез из расписания.
- Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. снова перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана “Довод” (англ. “Tenet”). Дату релиза было решено отодвинуть еще на две недели — на 12 августа.
- В начале июня режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прилетели в Новую Зеландию для продолжения съемок фильма “Аватар-2”, которые были приостановлены из-за карантинных ограничений.