Covid-19 Украина

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Премьера фильма «Мулан» состоится в сентябре на Disney+

Премьера ремейка мультфильма "Мулан" пройдет в сентябре на стриминговой платформе Disney+.

Среда, 5 августа 2020, 10:49

Об этом сообщает The Verge.

Фильм будет доступен 4 сентября, а его просмотр обойдется в $29,99. Сама подписка на сервис стоит $6,99.

В тех странах, где Disney+ еще не запущен, фильм в этот же день покажут в кинотеатрах.

Стоит отметить, что ранее из-за пандемии коронавируса COVID-19 кинокомпания Disney отложила выпуск фильмов “Аватар”, “Звездные войны” и “Мулан”.

В частности, “Мулан”, который должен был выйти на экраны 21 августа, на тот момент совсем исчез из расписания.

  • Ранее сообщалось, что студия Warner Bros. снова перенесла премьеру фильма Кристофера Нолана “Довод” (англ. “Tenet”). Дату релиза было решено отодвинуть еще на две недели — на 12 августа.
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Теги: Disney

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