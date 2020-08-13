Премьера нового мюзикла о британской принцессе Диане и ее отношениях с принцом Чарльзом пройдет не на Бродвее, как планировалось ранее. Ее снимут без зрителей и покажут на Netflix в середине 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

“Мы очень рады, что наконец сможем показать наше шоу любителям театра во всем мире, — говорится в заявлении продюсеров. — Хотя ничего не может заменить живой театр, для нас большая честь быть частью качественных развлечений, которые Netflix предоставляет своим подписчикам по всему миру”, – сообщили продюсеры.

Премьера мюзикла должна была состояться 31 марта этого года, но ее пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.

Предварительно премьера запланирована на 25 мая 2021 года.