Об этом сообщает Reuters.
“Мы очень рады, что наконец сможем показать наше шоу любителям театра во всем мире, — говорится в заявлении продюсеров. — Хотя ничего не может заменить живой театр, для нас большая честь быть частью качественных развлечений, которые Netflix предоставляет своим подписчикам по всему миру”, – сообщили продюсеры.
Премьера мюзикла должна была состояться 31 марта этого года, но ее пришлось отложить из-за пандемии COVID-19.
Предварительно премьера запланирована на 25 мая 2021 года.
- Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драматического сериала «Вдали» с Хилари Суонк.