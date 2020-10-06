Об этом пишет Collider.

“Дюна” должна была выйти в декабре нынешнего года, но теперь премьера фильма состоится 1 октября 2021 года.

По данным источников издания, перенос связан с тем, что американцы неохотно возвращаются в кинотеатры.

Издание Variety отмечает, что этот шаг был ожидаемым после того, как студия перенесла премьеру “Чудо-женщины 1984” с начала октября на Рождество, поставив дебют сиквела комикса на большом экране на неделю раньше, чем должна была выйти “Дюна”.

Напомним, основой для “Дюны” Вильнева стал одноименный фантастический роман Фрэнка Герберта.

Фильм расскажет о мифическом путешествии главного героя Пола Атрида (Тимоти Шаламе). Он отправится на опасную планету во Вселенной, чтобы спасти будущее своей семьи и народа. Вражеские силы вступают в конфликт из-за вещества, которое способно раскрыть наибольший потенциал человечества. Выживут только те, кому удастся победить собственные страхи.