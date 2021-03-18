Об этом пишет People.
Так, “Веном 2: Да будет Карнаж” вместо 25 июня выйдет осенью – 17 сентября 2021 года.
Сиквел расскажет о продолжении истории о экс-репортере Эдди Броке, в которого вселился инопланетный симбиот. Инопланетное существо называет себя Веномом и подарило Эдди сверхспособности.
Постановщиком “Венома 2” выступил известный британский актер и режиссер Энди Серкис. Главные роли в фильме исполнят Том Харди (Эдди Брук/Веном), Мишель Уильямс (Энн Вейинг) и Вуди Харрельсон (Клетус Кэсэди/Карнаж).
- Ранее сообщалось, что в фильме “Веном 2” появится новый персонаж комиксов Marvel — злодейка Визг (Фрэнсис Луиза Баррисон).