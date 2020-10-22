Об этом пишет Variety.

Изначально фильм планировали выпустить в феврале 2021-го, но из-за эпидемии коронавируса премьеру перенесли на 20 мая 2022 года.

Персонажа Эль Вудс, как и в предыдущих частях, сыграла Риз Уизерспун. Она также занимается продюсированием проекта. Сценаристами ленты выступили Минди Кейлинг и Дэниэл Гур. Имя режиссера и сюжет пока не раскрывается.

“Блондинка в законе” дебютировала в 2001 году и стала хитом, собрав в прокате 141 миллион долларов.