Последний полнометражный мультфильм о Губке Бобе не будет представлен в кинотеатрах. Его мировая премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix.

Об этом сообщает издание Variety.

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на распространение мультфильма “Губка Боб в бегах” во всех странах мира кроме Китая (там сервис не работает), Канады и США.

Премьера фильма должна была состояться в кинотеатрах в феврале 2019 года. Затем она была перенесен на 2 августа 2019 года, после — неоднократно перенесена в связи с пандемией COVID-19. Окончательной датой было 7 августа 2020 года.

В июне стало известно, что премьера в кинотеатрах будет отменена. Вместо этого фильм выйдет в США в 2021 году на стриминговом сервисе CBS All Accessв, точная дата релиза неизвестна.

В других странах фильм будет показан на Netflix. При этом, согласно информации издания, сервис не зависит от даты релиза мультфильма в США, и потому может представить его для своих подписчиков раньше.

“Губка Боб в бегах” — это третий полнометражный мультфильм о Губка Бобе. Ранее были выпущены фильмы “Губка Боб Квадратные Штаны” (2004) и “Губка Боб в 3D”(2015).

По сюжету ленты, питомец Губки Боба — улитка Гэри был похищен Посейдоном и доставлен в затерянный город Атлантик-Сити. Губка Боб и Патрик отправляются на поиски Гэри, чтобы вернуть его домой. В фильме также будет раскрыта история знакомства Губки Боба с Гэри.

Фильм посвящен памяти создателя оригинального мультсериала Стивену Хилленбургу, который умер в ноябре 2018.

Трейлер мультфильма появился в Сети еще осенью 2019 года. В нем можно увидеть актера Киану Ривза, который исполнил в мультфильме роль говорящего перекати-поле.