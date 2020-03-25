Об этом сообщает издание Deadline.

Премьера перенесена с 5 июня на 14 августа 2020 года. В студии надеются, что до августа мир станет безопаснее и здоровее.

Режиссером “Чудо-женщины: 1984” стала Патти Дженкинс, снявшая предыдущий фильм о “Чудо-женщине”. Главную роль снова сыграла Галь Гадот.

На этот раз зрителей ждут приключения “Чудо-женщины” в 1984 году. Злодея в картине сыграет чилийско-американский актер Педро Паскаль.

“Чудо-женщина” вышла в июне 2017 года и заработала только в американском прокате $410 млн.