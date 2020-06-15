Об этом сообщает Variety.

По данным издания, картина изначально была запланирована на 17 июля, а теперь будет дебютировать в кинотеатрах 31 июля.

Скорее всего, решение о сдвиге выхода кинокартины было принято в связи с желанием прокатчиков реализовать просмотр новинки в кино. Ведь фильмы Нолана славятся своими спецэффектами, которые более зрелищно посмотреть на большом экране. Пока из-за пандемии коронавируса большинство государств не разрешают массовые мероприятия. Поэтому студия решила выждать время, пока не откроются кинотеатры по крайней мере в большей части стран, в которых анонсирован прокат.

Новый фильм Нолана повествует об агенте секретной службы, который во время холодной войны пытается остановить изобретательного террориста. Главные роли исполнили звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон и получивший популярность после выхода “Книги Илая” Джон Дэвид Вашингтон.

Студия отложила также и другие проекты. Так, “Чудо-женщина: 1984” перенесена с августа на октябрь, “Годзилла против Конга” — с ноября 2019 года на май 2020 года, киноадаптация “Тома и Джерри” — с марта на декабрь 2021 года, а четвертую часть “Матрицы” — с мая 2021 года на апрель 2022 года.