Мировую премьеру фильма "Новые мутанты" от 20th Century Fox, который является спин-оффом "Людей Икс", перенесли уже четвертый раз.

Об этом сообщается на официальной странице фильма в Twitter.

“Мы возвращаемся”, — написали авторы проекта, прикрепив к посту обновленный постер, на котором указана дата премьеры — 24 августа 2020 года.

Как известно, “Новые мутанты” — это тринадцатый и последний фильм киносерии “Люди Икс” вне киновселенной Marvel.

Лента рассказывает о пяти юных мутантах, которых против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.

Режиссер картины — Джош Бун. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Мейси Уильямс, Чарли Хитон, Генри Зага, Блю Хант.

Изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го года. Однако премьера была перенесена на февраль 2019 в связи с одновременным выходом фильма “Дедпул 2”. Позднее премьеру фильма перенесли на август 2019 из-за выхода фильма “Темный Феникс”.

В марте 2019 года Disney приобрела киностудию 21st Century Fox. В августе Disney приняла решение приостановить разработку новых фильмов для студии Fox и переориентировать свою продукцию после сообщения об убытках компании на 170 миллионов долларов.

Так премьера фильма была отложена на 3 апреля 2020 года. И теперь дата выхода фильма перенесена снова — уже в четвертый раз.

Долгожданный трейлер фильма “Новые мутанты” появился только в январе 2020 года.