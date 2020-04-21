Об этом сообщает Deadline.
Изначально планировалось, что фильм выйдет на большой экран 25 июня 2021 года. Однако режиссер ленты Мэтт Ривз заявил, что хочет продолжить съемки после улучшения ситуации с коронавирусом.
Сейчас картина с Робертом Паттинсоном в главной роли закончена только на четверть. Съемочный процесс был приостановлен в середине марта.
По словам режиссера Мэтта Ривза, в новом фильме зритель увидит “темную” историю Бэтмена.
“В новом “Бэтмене” будет больше от детектива, чем раньше. Я почерпнул это из комиксов. “Бэтмен” должен быть величайшим детективом в мире, даже если сюжет не будет строиться вокруг этого”, — рассказывал он ранее.
В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря.
Роли в ленте также достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.
- В январе актер Джеффри Райт, который утвержден на роль комиссара Джима Гордона в новом фильме “Бэтмен”, заявил о начале съемок картины об этом супер-герое.