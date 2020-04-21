Премьера нового фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном состоится 1 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Deadline.

Изначально планировалось, что фильм выйдет на большой экран 25 июня 2021 года. Однако режиссер ленты Мэтт Ривз заявил, что хочет продолжить съемки после улучшения ситуации с коронавирусом.

Сейчас картина с Робертом Паттинсоном в главной роли закончена только на четверть. Съемочный процесс был приостановлен в середине марта.

По словам режиссера Мэтта Ривза, в новом фильме зритель увидит “темную” историю Бэтмена.

“В новом “Бэтмене” будет больше от детектива, чем раньше. Я почерпнул это из комиксов. “Бэтмен” должен быть величайшим детективом в мире, даже если сюжет не будет строиться вокруг этого”, — рассказывал он ранее.

В феврале в Сети появились кадры, на которых присутствовал актер Роберт Паттинсон, сыгравший главную роль в картине про Темного рыцаря.

Роли в ленте также достались Зои Кравиц, Энди Серкису, Полу Дано.