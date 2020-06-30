Дату выхода третьей части научно-фантастической комедии "Билл и Тед" с Киану Ривзом и Алексом Винтером перенесли.

Об этом сообщает издание Variety.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer перенесла премьеру фильма “Билл и Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music). Фильм выйдет не 14 августа, как ожидалось, а 28 августа.

Соответствующее решение было принято, чтобы избежать конкуренции с фильмом “Довод” (Tenet) Кристофера Нолана, премьеру которого студия Warner Bros. накануне перенесла на 12 августа.

“Билл и Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music) — третий фильм во франшизе, он является продолжением фильмов “Невероятные приключения Билла и Теда” (1989) и “Новые приключения Билла и Теда” (1991). Трейлер фильма был представлен в начале июня.

Лента расскажет о том, как к главным героям, которых играют Киану Ривз и Алекс Винтер, явился загадочный гость из будущего, который возложил на них ответственную миссию — написать песню, способную спасти жизнь на Земле и принести во Вселенную гармонию.