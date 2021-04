Список опубліковано на сайті премії.

Так, міні-серіал “ВандаВіжен” отримав номінації в п’яти категоріях.

Крім того, серіали “Пацани” і “Емілі в Парижі” отримали по чотири номінації, а фільми “Борат 2” і “Мандалорець” – по три.

The Golden Popcorn for Best Movie is up for grabs, who do YOU think should take it home?! 🍿

VOTING IS NOW OPEN ➡️ Head over to https://t.co/hEh9YSYubr right now! #MTVAwards pic.twitter.com/sMdaWl2qYA

— MTV (@MTV) April 19, 2021