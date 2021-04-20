Список опубліковано на сайті премії.

Так, міні-серіал “ВандаВіжен” отримав номінації в п’яти категоріях.

Крім того, серіали “Пацани” і “Емілі в Парижі” отримали по чотири номінації, а фільми “Борат 2” і “Мандалорець” – по три.

The Golden Popcorn for Best Movie is up for grabs, who do YOU think should take it home?! 🍿 VOTING IS NOW OPEN ➡️ Head over to https://t.co/hEh9YSYubr right now! #MTVAwards pic.twitter.com/sMdaWl2qYA — MTV (@MTV) April 19, 2021

Отже, повний список номінантів:

Найкращий фільм:

“Борат 2”

“Всім хлопцям: З любов’ю …”

“Дівчина, що подає надії”

“Душа”

“Юда і чорний месія”

Найкращий серіал:

“Бріджертони”

“ВандаВіжен”

“Кобра Кай”

“Пацани”

“Емілі в Парижі”

Найкраща роль в кіно:

Саша Барон Коен – “Суд над чиказькою сімкою”

Чедвік Боузман – “Ма Рейні: Мати блюзу”

Зендея – “Малкольм і Марі”

Деніел Калуя – “Юда і чорний месія”

Кері Малліган – “Дівчина, що подає надії”

Найкраща роль в серіалі:

Емма Коррін – “Корона”

Мікаела Коельо – “Я можу тебе знищити”

Елізабет Олсен – “ВандаВіжен”

Елліот Пейдж – “Академія “Амбрелла”

Аня Тейлор-Джой – “Хід королеви”

Найкращий герой:

Галь Гадот – “Чудо-жінка: 1984”

Ентоні Макі – “Сокіл і Зимовий Солдат”

Джек Куейд – “Пацани”

Педро Паскаль – “Мандалорець”

Тейона Перріс – “ВандаВіжен”

Найкращий лиходій:

Ая Кеш – “Пацани”

Юен МакГрегор – “Хижі птахи”

Кетрін Хан – “ВандаВіжен”

Ніколас Холт – “Велика”

Джанкарло Еспозіто – “Мандалорець”

Найкраща комедійна роль:

Ерік Андре – “Кумедні люди в дорозі”

Леслі Джонс – “Поїздка в Америку 2”

Енні Мерфі – “Шіттс Крик”

Ісса Рей – “Біла ворона”

Джейсон Судейкіс – “Тед Лассо”

Прорив року:

Марія Бакалова – “Борат 2”

Антонія Джентрі – “Джинні та Джорджія”

Пол Мескала – “Нормальні люди”

Ешлі Парк – “Емілі в Парижі”

Реге-Жан Пейдж – “Бріджертони”

Церемонія нагородження пройде в ніч з 16 травня на 17 травня. Трансляція стартує 17 травня о 4:00 за київським часом.