Список опубліковано на сайті премії.
Так, міні-серіал “ВандаВіжен” отримав номінації в п’яти категоріях.
Крім того, серіали “Пацани” і “Емілі в Парижі” отримали по чотири номінації, а фільми “Борат 2” і “Мандалорець” – по три.
The Golden Popcorn for Best Movie is up for grabs, who do YOU think should take it home?! 🍿
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— MTV (@MTV) April 19, 2021
Отже, повний список номінантів:
Найкращий фільм:
- “Борат 2”
- “Всім хлопцям: З любов’ю …”
- “Дівчина, що подає надії”
- “Душа”
- “Юда і чорний месія”
Найкращий серіал:
- “Бріджертони”
- “ВандаВіжен”
- “Кобра Кай”
- “Пацани”
- “Емілі в Парижі”
Найкраща роль в кіно:
- Саша Барон Коен – “Суд над чиказькою сімкою”
- Чедвік Боузман – “Ма Рейні: Мати блюзу”
- Зендея – “Малкольм і Марі”
- Деніел Калуя – “Юда і чорний месія”
- Кері Малліган – “Дівчина, що подає надії”
Найкраща роль в серіалі:
- Емма Коррін – “Корона”
- Мікаела Коельо – “Я можу тебе знищити”
- Елізабет Олсен – “ВандаВіжен”
- Елліот Пейдж – “Академія “Амбрелла”
- Аня Тейлор-Джой – “Хід королеви”
Найкращий герой:
- Галь Гадот – “Чудо-жінка: 1984”
- Ентоні Макі – “Сокіл і Зимовий Солдат”
- Джек Куейд – “Пацани”
- Педро Паскаль – “Мандалорець”
- Тейона Перріс – “ВандаВіжен”
Найкращий лиходій:
- Ая Кеш – “Пацани”
- Юен МакГрегор – “Хижі птахи”
- Кетрін Хан – “ВандаВіжен”
- Ніколас Холт – “Велика”
- Джанкарло Еспозіто – “Мандалорець”
Найкраща комедійна роль:
- Ерік Андре – “Кумедні люди в дорозі”
- Леслі Джонс – “Поїздка в Америку 2”
- Енні Мерфі – “Шіттс Крик”
- Ісса Рей – “Біла ворона”
- Джейсон Судейкіс – “Тед Лассо”
Прорив року:
- Марія Бакалова – “Борат 2”
- Антонія Джентрі – “Джинні та Джорджія”
- Пол Мескала – “Нормальні люди”
- Ешлі Парк – “Емілі в Парижі”
- Реге-Жан Пейдж – “Бріджертони”
Церемонія нагородження пройде в ніч з 16 травня на 17 травня. Трансляція стартує 17 травня о 4:00 за київським часом.
- Раніше повідомлялося, що британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) провела 74 церемонію нагородження, в рамках якої були відзначені найвидатніші фільми 2020 року, а також ті, хто над ними працював.