Об этом сообщается на сайте премии.

В этом году церемония вручения состоялась в онлайн-формате и одновременно в двух городах – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Премию вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA).

Среди обладателей “Золотого глобуса” доминировали потоковые сервисы, в частности – Netflix. Что неудивительно, учитывая непростые времена пандемии и остановки съемочного процесса.

Больше всего номинаций среди фильмов получила лента “Манк”, а лидером среди сериалов стала “Корона”.

Обе ленты имеют по 6 позиций среди 25 номинаций.

Итак, победители кинопремии “Золотой глобус-2021”

Лучший драматический фильм:

“Земля кочевников” (Nomadland)

Лучшая женская роль в драматическом фильме:

Андра Дэй, “Соединенные Штаты против Билли Холидей” (The United States Vs. Billie Holiday)

Лучшая женская роль второго плана:

Джоди Фостер, “Мавританец”

Лучшим актером в драматическом фильме посмертно стал Чедвик Боузман за роль в “Черное дно Ма Рейни”. Это была его последняя работа.

Лучшая мужская роль второго плана:

Дэниел Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)

Лучший режиссер (кинофильмы):

Хлоя Чжао, “Земля кочевников”

Лучший фильм (комедия или мюзикл):

“Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm)

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):

Розамунд Пайк, “Аферистка” (I Care a Lot)

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):

Саша Барон Коэн, “Борат-2”

Лучший телесериал (драма):

“Корона” (The Crown)

Лучшая женская роль сериала (драма):

Эмма Коррин, “Корона”

Лучшая мужская роль сериала (драма):

Джош О’Коннор, “Корона”

Лучший телесериал (комедия или мюзикл):

“Шиттс Крик” (Schitt’s Creek)

Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл):

Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик” (Schitt’s Creek).

Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл):

Джейсон Судейкис, “Тед Лассо” (Ted Lasso)

Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм:

“Ход королевы” (The Queen’s Gambit)

Лучшая женская роль минисериала сериала-антологии или телефильма:

Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”

Лучшая мужская роль минисериала сериала-антологии или телефильма:

Марк Руффало “В этом я уверен” (I Know This Much Is True)

Лучшая женская роль второго плана на телевидении:

Джиллиан Андерсон, “Корона”

Лучшая мужская роль второго плана на телевидении:

Джон Боега, “Маленький топор” (Small Axe)

Лучший сценарий (кинофильмы):

Аарон Соркин, “Суд над чикагской семеркой”

Лучший анимационный фильм:

“Душа” (Soul)

Лучшая музыка к фильму:

Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, “Душа”

Лучшая песня к фильму:

“Is Si (Seen)”, лента “Вся жизнь впереди”