Об этом сообщается на сайте премии.
В этом году церемония вручения состоялась в онлайн-формате и одновременно в двух городах – в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Премию вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA).
Среди обладателей “Золотого глобуса” доминировали потоковые сервисы, в частности – Netflix. Что неудивительно, учитывая непростые времена пандемии и остановки съемочного процесса.
Больше всего номинаций среди фильмов получила лента “Манк”, а лидером среди сериалов стала “Корона”.
Обе ленты имеют по 6 позиций среди 25 номинаций.
Итак, победители кинопремии “Золотой глобус-2021”
Лучший драматический фильм:
“Земля кочевников” (Nomadland)
Лучшая женская роль в драматическом фильме:
Андра Дэй, “Соединенные Штаты против Билли Холидей” (The United States Vs. Billie Holiday)
Лучшая женская роль второго плана:
Джоди Фостер, “Мавританец”
Лучшим актером в драматическом фильме посмертно стал Чедвик Боузман за роль в “Черное дно Ма Рейни”. Это была его последняя работа.
Лучшая мужская роль второго плана:
Дэниел Калуя, “Иуда и черный мессия” (Judas and the Black Messiah)
Лучший режиссер (кинофильмы):
Хлоя Чжао, “Земля кочевников”
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
“Борат 2” (Borat Subsequent Moviefilm)
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл):
Розамунд Пайк, “Аферистка” (I Care a Lot)
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл):
Саша Барон Коэн, “Борат-2”
Лучший телесериал (драма):
“Корона” (The Crown)
Лучшая женская роль сериала (драма):
Эмма Коррин, “Корона”
Лучшая мужская роль сериала (драма):
Джош О’Коннор, “Корона”
Лучший телесериал (комедия или мюзикл):
“Шиттс Крик” (Schitt’s Creek)
Лучшая женская роль сериала (комедия или мюзикл):
Кэтрин О’Хара, “Шиттс Крик” (Schitt’s Creek).
Лучшая мужская роль сериала (комедия или мюзикл):
Джейсон Судейкис, “Тед Лассо” (Ted Lasso)
Лучший минисериал, сериал-антология или телефильм:
“Ход королевы” (The Queen’s Gambit)
Лучшая женская роль минисериала сериала-антологии или телефильма:
Аня Тейлор-Джой, “Ход королевы”
Лучшая мужская роль минисериала сериала-антологии или телефильма:
Марк Руффало “В этом я уверен” (I Know This Much Is True)
Лучшая женская роль второго плана на телевидении:
Джиллиан Андерсон, “Корона”
Лучшая мужская роль второго плана на телевидении:
Джон Боега, “Маленький топор” (Small Axe)
Лучший сценарий (кинофильмы):
Аарон Соркин, “Суд над чикагской семеркой”
Лучший анимационный фильм:
“Душа” (Soul)
Лучшая музыка к фильму:
Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист, “Душа”
Лучшая песня к фильму:
“Is Si (Seen)”, лента “Вся жизнь впереди”
- Ранее сообщалось, что Голливудская ассоциация иностранной прессы, вручающая премию “Золотой глобус”, пообещала значительно изменить состав участников организации, увеличив число чернокожих.