Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Такое решение принято для того, чтобы иметь больше шансов устроить полноценную церемонию с участием знаменитостей.

41-я церемония музыкальной премии должна была состояться в феврале 2021 года, как обычно, на лондонской O2 Arena.

Но неопределенность вокруг продолжающейся эпидемии COVID-19 побудила организаторов отложить ее. Они заявили, что хотели бы устроить шоу с участием живых выступлений суперзвезд.

Джефф Тейлор, исполнительный директор британской и отраслевой организации BPI, прокомментировал: “Мы считаем, что лучший способ добиться этого в 2021 году – перенести шоу на несколько месяцев позже – на май”.

Стоит отметить, что вручение премии “Грэмми” пока не переносили – церемония все еще запланирована на 31 января 2021.