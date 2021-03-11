Об этом сообщает Variety.
Следить за трансляцией можно будет на онлайн-платформах “Оскара” и Американской киноакадемии.
Ожидается, что такие фильмы, как “Земля кочевников” Хлои Чжао, “Суд над чикагской семеркой” Аарона Соркина и “Девушка, подающая надежды” Эмеральда Феннелла, получат множество номинаций от Академии.
Также впервые в истории кинопремии в номинациях будут участвовать фильмы, выпущенные на стриминговых сервисах.
Церемония награждения запланирована на 25 апреля.
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- Ранее Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-листы премии “Оскар” 2021 года.