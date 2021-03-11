Актриса и продюсер Приянка Чопра и певец Ник Джонас в понедельник, 15 марта, объявят номинации на премию "Оскар" во всех 23 категориях.

Об этом сообщает Variety.

Следить за трансляцией можно будет на онлайн-платформах “Оскара” и Американской киноакадемии.

Ожидается, что такие фильмы, как “Земля кочевников” Хлои Чжао, “Суд над чикагской семеркой” Аарона Соркина и “Девушка, подающая надежды” Эмеральда Феннелла, получат множество номинаций от Академии.

Также впервые в истории кинопремии в номинациях будут участвовать фильмы, выпущенные на стриминговых сервисах.

Церемония награждения запланирована на 25 апреля.

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