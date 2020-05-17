Об этом заявил австралийский режиссер Джордж Миллер в интервью американскому изданию New York Times.

В приквеле будет рассказана история о юности Фуриосы.

Сначала Миллер хотел омолодить Шарлиз Терон при помощи компьютерной графики, но позже отказался от этой идеи, так как по его мнению современный уровень до сих пор не позволяет достичь необходимого качества.

Режиссер привел в пример фильм “Ирландец”, в котором после омоложения лиц актеров возник неудачный эффект “зловещей долины” (неприязнь человека к роботу или графике, которая ведет себя по-человечески, – ред.). “Все находятся на грани решения этой проблемы, особенно японские дизайнеры видеоигр, но я считаю, что долина еще довольно широкая”, – сказал он.

Фото: Charlize Theron

Сообщается, что актрисой на роль Фуриосы могут выбрать Аню Тейлор-Джой (“Эмма”, “Новые мутанты”).

Миллер начнет работу над приквелом после завершения съемок фильма “Три тысячи лет тоски” с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой.