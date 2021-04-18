Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Раніше на створення декількох сезонів шоу планувалося витратити $500 млн.

Міністр економічного розвитку і туризму Нової Зеландії Стюарт Неш підтвердив Morning Report, що Amazon має намір витратити $465 млн.

“Це фантастика, це дійсно так … Це буде найбільший телесеріал з коли-небудь створених”, – сказав він.

Також дані цифри були оприлюднені в рамках Закону про офіційну інформацією уряду Нової Зеландії. Згідно з опублікованими документами, студія збирається зняти п’ять сезонів серіалу в Новій Зеландії. Крім того, в них вказано, що Amazon Studios, можливо, запустить у виробництво спін-офф серіалу.

Раніше повідомлялося, що в серіалі за мотивами “Володаря перснів” з’являться як знайомі, так і нові персонажі. Шоу буде складатися не менше ніж з п’яти сезонів. У кожному з них буде по вісім-десять епізодів. Режисером пілотної серії став Хуан Антоніо Байона, перший сезон “Володаря перснів” повинен вийти на екрани в 2021 році.