Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Отмечается, что 71-летний принц провел самоизоляцию в шотландской резиденции. Принц и его жена, герцогиня Корнуольская прошли тесты, которые показали отрицательный результат.
После консультации с врачом принц Уэльский принял решение восстановить рабочие встречи.
Во дворце рассказали, что королева Елизавета виделась с принцем последний раз 12 марта.
- 25 марта стало известно, что у сына королевы Елизаветы, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.