В Великобритании 71-летний принц Чарльз вышел из самоизоляции, в которой находился через коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Отмечается, что 71-летний принц провел самоизоляцию в шотландской резиденции. Принц и его жена, герцогиня Корнуольская прошли тесты, которые показали отрицательный результат.

После консультации с врачом принц Уэльский принял решение восстановить рабочие встречи.

Во дворце рассказали, что королева Елизавета виделась с принцем последний раз 12 марта.