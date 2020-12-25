Принц Уэльский Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз вместе с известными актерами прочли стихотворение Клемента Мура "Twas the night before Christmas" (Ночь перед Рождеством).

Ролик появился на YouTube-канале королевской семьи.

Стихотворение было записано в поддержку благотворительного фонда Actors Benevolent Fund, покровителем которого уже более 20 лет является Чарльз.

С помощью этого ролика королевская семья надеется привлечь внимание к организации, которая поддерживает актеров и режиссеров, испытывающих трудности из-за различных болезней и травм в силу возраста или финансовых проблем, особенно во время пандемии коронавируса.

Видео длиться почти пять минут, в его записи приняли участие актеры Том Харди, Дэниел Крейг, Мэгги Смит, Ншути Гатва и другие.

Отметим, что стихотворение “Визит святого Николая” или “Ночь перед Рождеством”, написанное американским поэтом и лингвистом Клементом Муром, значительно повлияло на представления о Санта-Клаусе во всем англоязычном мире.