Об этом сообщает Reuters.
Чарльз вместе со своей матерью королевой Елизаветой и ее мужем принцем Филиппом, которым сделали прививки в январе, получил первую дозу вакцин, которые в настоящее время распространяются среди миллионов людей по всей Великобритании.
“Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская сделали свои первые прививки против COVID-19”, – заявили в резиденции членов британской королевской семьи, отказавшись сообщить подробности, когда Чарльз и Камилла получили укол.
Отмечается, что принц уже переболел коронавирусом во время первой волны пандемии в марте прошлого года, но по его словам, ему повезло, что у него были только относительно легкие симптомы.
В декабре прошлого года, посещая центр вакцинации недалеко от своего дома на западе Англии, Чарльз сказал, что он будет “далеко в очереди” на прививку, но “обязательно” сделает ее.
На данный момент в Великобритании уже вакцинировали примерно 13 миллионов человек.
- В субботу, 9 января, королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививки от COVID-19.