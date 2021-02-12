Об этом сообщает Reuters.

Чарльз вместе со своей матерью королевой Елизаветой и ее мужем принцем Филиппом, которым сделали прививки в январе, получил первую дозу вакцин, которые в настоящее время распространяются среди миллионов людей по всей Великобритании.

“Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская сделали свои первые прививки против COVID-19”, – заявили в резиденции членов британской королевской семьи, отказавшись сообщить подробности, когда Чарльз и Камилла получили укол.

Отмечается, что принц уже переболел коронавирусом во время первой волны пандемии в марте прошлого года, но по его словам, ему повезло, что у него были только относительно легкие симптомы.

В декабре прошлого года, посещая центр вакцинации недалеко от своего дома на западе Англии, Чарльз сказал, что он будет “далеко в очереди” на прививку, но “обязательно” сделает ее.

На данный момент в Великобритании уже вакцинировали примерно 13 миллионов человек.