Соответствующее видео опубликовано на его странице в Instagram.
Несколько дней назад стало известно о том, что принц выздоровел и вернулся во дворец после лечения и карантина.
Вчера он записал видео, во время которого почтил работу медиков, призвав не терять надежду и веру, несмотря на то, что никому неизвестно – когда закончится пандемия.
71-летний принц отметил, что в это время «героями» стоит называть не только медиков, которые непосредственно помогают заболевшим, но также и продавцов магазинов, которые постоянно в зоне риска, ведь в любой момент могут быть заражены.
“Недавно я и сам был заражен коронавирусом, к счастью, с относительно легкими симптомами, теперь я по другую сторону болезни, но все еще сохраняю социальную дистанцию и общую изоляцию”, – сказал принц.
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As Patron of Age UK, The Prince of Wales shares a message on the coronavirus pandemic and its effect on the older members of the community.
По его словам, время карантина – это “горький опыт”, когда ты не можешь быть рядом с родными, которые совсем близко.
Он отметил, что в это непростое время он мысленно всегда был рядом с супругой Камиллой, выразив соболезнования тем, кто потерял свою вторую половинку из-за коронавируса.
“Никто из нас не может сказать, когда это закончиться, но оно закончится. Пока этого не произойдет, давайте все попытаемся жить с надеждой и верой в себя и друг в друга, в ожидании лучших времен”, – подытожил принц Чарльз.
- 25 марта стало известно, что у сына королевы Елизаветы, принца Уэльского Чарльза положительный результат на коронавирус.