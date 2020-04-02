Британский принц Чарльз, который переболел коронавирусом, записал видеообращение, в котором рассказал, каково это – быть "по ту сторону заболевания".

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Instagram.

Несколько дней назад стало известно о том, что принц выздоровел и вернулся во дворец после лечения и карантина.

Вчера он записал видео, во время которого почтил работу медиков, призвав не терять надежду и веру, несмотря на то, что никому неизвестно – когда закончится пандемия.

71-летний принц отметил, что в это время «героями» стоит называть не только медиков, которые непосредственно помогают заболевшим, но также и продавцов магазинов, которые постоянно в зоне риска, ведь в любой момент могут быть заражены.

“Недавно я и сам был заражен коронавирусом, к счастью, с относительно легкими симптомами, теперь я по другую сторону болезни, но все еще сохраняю социальную дистанцию и общую изоляцию”, – сказал принц.

По его словам, время карантина – это “горький опыт”, когда ты не можешь быть рядом с родными, которые совсем близко.

Он отметил, что в это непростое время он мысленно всегда был рядом с супругой Камиллой, выразив соболезнования тем, кто потерял свою вторую половинку из-за коронавируса.

“Никто из нас не может сказать, когда это закончиться, но оно закончится. Пока этого не произойдет, давайте все попытаемся жить с надеждой и верой в себя и друг в друга, в ожидании лучших времен”, – подытожил принц Чарльз.