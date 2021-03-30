Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что дети герцогов Кембриджский принца Уильяма и Кейт Миддлтон в течение последнего года оттачивали свои навыки верховой езды. Семилетний Джордж берет уроки с четырех лет, а пятилетняя Шарлотта всегда увлекалась лошадьми.

Принц Уильям “взволнован” тем, что его дети проявили интерес к обучению верховой езде.

Посещая мероприятие по встрече и чествованию британских олимпийцев в Букингемском дворце в октябре 2016 года, Кейт рассказала, что Шарлотта, которой тогда исполнился 1 год, полюбила лошадей, как и ее прабабушка, королева Елизавета.

Королева Елизавета получила своего первого шетлендского пони на свой 4-й день рождения, и ее любовь к лошадям сохраняется на протяжении всей ее жизни. В свои 94 года она все еще заядлая наездница. Монарх также каждый год посещает Виндзорское конное шоу и становится довольно энергичной, наблюдая за скачками.

Дочь королевы, принцесса Анна, и внучка Зара Тиндолл также разделяют страсть монарха. Анна стала первым членом королевской семьи, участвовавшим в Олимпийских играх. По ее стопам пошла и ее дочь – Зара Тиндолл, которая участвовала в Олимпийских играх 2012 года и выиграла серебряную медаль в составе сборной Великобритании по троеборью.